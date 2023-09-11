الإثنين 11-09-2023
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الإثنين، 11-09-2023 04:52 م

2909 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2909 أطنان، منها 1847 طن خضار، و913 طن فواكه، و149طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 10و30، والجزر بين 50 و80، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 35 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و90 قرشا.

 




 

 


 

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