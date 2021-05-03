الامانة: 82 انذارا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية والمهنية

الوكيل الإخباري- وجهت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان 82 انذارا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية والمهنية.

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واوضحت الامانة في تقريرها اليومي، ان فرق التفتيش التابعة لها نفذت امس الاحد، 810 زيارات لمنشآت نجم عنها تسجيل 27 مخالفة صحية ومهنية و 8 اغلاقات أخرى، وتم اغلاق منشأة واحدة لمخالفتها امر الدفاع.



واضافت، ان فريق الطوارئ ومراكز التفتيش التابعين لدائرة الرقابة الصحية والمهنية، بالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي، نفذوا جولات مشتركة على الباعة المتجولين، حيث تم تسجيل 13مخالفة لبسطات واتلاف 4786 لترا من العصائر غير الصالحة للاستهلاك، كما تم ازالة 129 بسطة مخالفة.

واشار التقرير الى انه تم إجراء جولة للسلامة العامة اسفرت عن 3 مخالفات لأفراد خالفوا أمر الدفاع.