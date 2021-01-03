الامن العام : القبض على لص اسطوانات الغاز

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي باشروا التحقيق ومتابعة مقطع فيديو جرى تداوله وظهر خلاله شخص يقوم بسرقة اسطوانات غاز من داخل احدى المركبات الخاصة بتوزيع الغاز وشكوى تقدم بها مالك المركبة بخصوص سرقة ثلاث اسطوانات من مركبته في احدى مناطق العاصمة .وأكد الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُددت هوية السارق وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب السرقة بالاشتراك مع شخص آخر.