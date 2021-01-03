الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

الامن العام : القبض على لص اسطوانات الغاز

الخارجية تدين الفعل الإرهابي في الباكستان

وزير الصحة يكشف عدد المتقدمين لاخذ لقاح كورونا بالاردن

عبيدات: القانون يجيز جعل مطعوم كورونا اجبارياً

لبنان: 10 وفيات و 2870 إصابة جديدة بكورونا

تركيا: 193 وفاة و 9877 إصابة جديدة بكورونا

أوكرانيا: 123 وفاة و 4576 إصابة جديدة بكورونا

33 وفاة بكورونا في المغرب و 3 بالجزائر

الكويت: 269 إصابة جديدة بكورونا

الضمان الاجتماعي تدعو المواطنين للاستفادة من هذه الخصومات

الأحد، 03-01-2021 11:02 م

الامن العام : القبض على لص اسطوانات الغاز

120213191915992041410


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي باشروا التحقيق ومتابعة مقطع فيديو جرى تداوله وظهر خلاله شخص يقوم بسرقة اسطوانات غاز من داخل احدى المركبات الخاصة بتوزيع الغاز وشكوى تقدم بها مالك المركبة بخصوص سرقة ثلاث اسطوانات من مركبته في احدى مناطق العاصمة .
اضافة اعلان

وأكد الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُددت هوية السارق وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب السرقة بالاشتراك مع شخص آخر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية الأردنية- %28أرشيفية%29

الخارجية تدين الفعل الإرهابي في الباكستان

1220203117586198721711

وزير الصحة يكشف عدد المتقدمين لاخذ لقاح كورونا بالاردن

12202031204334744549137

عبيدات: القانون يجيز جعل مطعوم كورونا اجبارياً

120212222126783489439

الضمان الاجتماعي تدعو المواطنين للاستفادة من هذه الخصومات

ffff

مواطن ينهار من البكاء على الهواء في اتصال على برنامج هيثم الوكيل - فيديو

12202030193326590457231

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الجندي وخوري والجالودي والمواجدة والرحامنة وتيف وحتر

أخبار متعلقة
Q0VoQBcZxkkW1p4Jw9fbiknNYGbb2XaX7pfv2H6i

إحباط محاولة احتيال بقيمة 10 مليون دينار

11202011235718313832924

الأمن العام يضبط مطلوبين بملايين الدنانير

12202022161645477606821

الامن العام يكشف مصير باحثين عن كنوز

1220209155123689619763

الامن العام يلقي القبض على خطيرين

122020713504150869311

مدير الامن العام : تجنيد أعداد كبيرة في الأمن العام بالفترة المقبلة

1608220067742

سعيدان يوقع مذكرة تفاهم مع الامن العام لحماية مصادر المياه