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السبت، 09-07-2022 09:21 ص

الحواتمة يوعز بتقديم أضحية باسم كل شهيد من شهدائها

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الوكيل الإخباري - وجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بتقديم أضحية باسم كل شهيد من شهداء مديرية الأمن العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، استذكاراً لشهداء الوطن، وتقديراً لتضحياتهم، ولتكون صدقة عن أرواحهم في هذا اليوم الفضيل.

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ووجه الحواتمة لإطلاق هذه البادرة، كسنة حميدة تتبعها مديرية الأمن العام اعتباراً من هذا العام وفي الأعوام القادمة، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إيلاء الشهداء وذويهم جل الاهتمام.


وأكد الحواتمة على التواصل مع ذوي الشهداء وتهنئتهم بمناسبة العيد المبارك، وإيصال الأضحية لهم لتوزيعها من قبلهم عن أرواح أبنائهم.


وستقوم مديرية الأمن العام اعتباراً من صباح السبت، بمباشرة ذبح الأضاحي وتسليمها لذوي الشهداء، من مشروع الإنتاج الحيواني في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، على أن يستمر العمل في توزيعها طيلة أيام العيد وفي كافة المحافظات.


وتتضرع مديرية الأمن العام إلى الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، متقدمة لذويهم بخالص التقدير والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والدعاء لهم وللوطن بدوام الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.


 




 

 


 

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