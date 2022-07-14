الأمن العام يحذر: منشورات مزوّرة تحمل شعار المديرية

الوكيل الإخباري -

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حذر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المواطنين من منشورات مزورة تحمل شعار المديرية وتدَّعي وجود عصابات تستخدم اطفالاً يحملون اوراقاً لاستدراج الضحايا وغيرها من منشورات تحمل ذات الاكاذيب، كشخص يحمل ورقة عندما يعطيها للضحية يُغمى عليه او عربة بداخلها طفل في الشارع .وأكد الناطق أن تلك المنشورات يتم تداولها من سنوات طويلة ويعاد تداولها بين الحين والآخر وندعو الجميع لعدم التفاعل معها أو اعادة تداولها.واضاف أن كل ما يصدر عن المديرية من تحذيرات او اخبار تحمل صياغة واضحة وتعمم على الصفحات الرسمية لمديرية الأمن العام وعلى كافة وسائل الإعلام ويتم نشرها باسم المديرية.ودعا المواطنين الى عدم التفاعل مع مثل هذه المنشورات أو تداولها مؤكدا أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تتابع تلك المنشورات ومَن يتعمد اعادة نشرها من جديد لإثارة الخوف لدى الناس.