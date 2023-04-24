الامن العام : وفاة حَدَث بعيار ناري خاطئ اثناء التنزه بالطفيلة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي حدث إثر إصابته بعيار ناري عن طريق الخطأ أطلقه حدث آخر في محافظة الطفيلة ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .



وبالتفاصيل اكد المصدر وقوع الحادث أثناء تنزه الحدثين عصر اليوم الإثنين، في منطقة غرندل بلواء بصيرا.



وأسعف الحدث المصاب إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة هناك متأثراً باصابته، وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي في الكرك.



وأكد المصدر ضبط الحدث مطلق النار والسلاح الناري، وفتح الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.

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