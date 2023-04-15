إحالة 932 قضية ومخالفة بيئية إلى النائب العام في 2022

الوكيل الاخباري - أحالت وزارة البيئة 932 قضية ومخالفة بيئية إلى النائب العام في عام 2022 وفقا للتقرير السنوي للوزارة.

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وأظهر التقرير السنوي للوزارة لسنة 2022 أن الوزارة أصدرت قراراً باستقبال وإتلاف حوالي 3 آلاف م3 من النفايات الخطرة.



وفيما يتعلق بحماية الطبيعة، أنهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة تحريج ما مجموعه 3000 دونم في 3 محافظات عجلون، والطفيلة، والكرك، وبعدد أشجار كلي 150 ألف شجرة.



ووفقا للتقرير تسعى الوزارة عبر المعهد العالمي للنمو الأخضر، إلى الحصول على منحة بقيمة 6 ملايين دولار من الوكالة الكورية للتعاون الدولي لتنفيذ مشروع خلق فرص عمل مستدامة خضراء للاجئين.