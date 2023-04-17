حركة تجارية ضعيفة في الطفيلة

الوكيل الاخباري - تشهد أسواق الطفيلة في أواخر شهر رمضان المبارك، إقبالا متواضعا من المواطنين، بانتظار استلام رواتبهم المتوقع إيداعها للبنوك خلال الأسبوع الحالي.



وقال عدد من مرتادي سوق الطفيلة إلى إنهم لمسوا ارتفاعا في أسعار اللحوم والمواد التموينية والألبسة، مقارنة مع السنوات الماضية، ما أثقل كاهلهم.



واشتكوا من عدم قدرتهم على شراء مستلزمات العيد ارتفاع أسعارها، خصوصا الملابس وتحديدا ملابس الأطفال.

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بدوره، أكد التاجر علي الخوالدة أن مبيعاته اليومية انخفضت بنحو 80 بالمئة، نتيجة ضعف حركة الشراء بانتظار استلام رواتب الموظفين.



وعزا أصحاب محلات تجارية، تراجع الحركة التجارية إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وآثار أزمة كورونا التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع وأجور نقلها من مصادرها

