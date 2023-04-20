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الخميس، 20-04-2023 05:05 م

أوقاف الطفيلة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الرابع

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الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة اليوم الخميس المجلس العلمي الهاشمي الرابع بعنوان "شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله"، في صحن مسجد العيص الكبير .

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وتناول المستشار في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور لؤي الذنيبات خلال المجلس الذي نظم برعاية مساعد محافظ الطفيلة الدكتور فهد العمرو، بحضور مدير أوقاف الطفيلة الدكتور محمد المجالي وجمع من المصلين، حياة العالم الإمام النووي وسيرته ونشأته ومؤلفاته ودوره في إثراء وتفسير العلوم الشرعية.


وتحدث الواعظ الدكتور أويس المهايرة عن سيرة الإمام النووي المولود في مدينة نوى، والذي تميز منذ الصغر بشغفه بالعلم والحرص على تحصيل مختلف العلوم وفهمها وحفظها.


وقال، إن الإمام النووي اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة في الفقه والحديث واللغة والتراجم، كرياض الصالحين والأربعين النووية ومنهاج الطالبين والروضة، وغيرها من الكتب

 


 




 

 


 

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