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الخميس، 13-04-2023 02:31 م

أوقاف الطفيلة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة في مسجد بصيرا الكبير اليوم الخميس، المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان " الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي".

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وتحدث مدير مكتب أوقاف بصيرا الشيخ سالم القوابعة في المجلس الذي رعاه متصرف لواء بصيرا الدكتور سامي المصاروة، عن أهمية الوقفيات في العالم الإسلامي كصدقة جارية ودوام الانتفاع بها باعتبارها من عوامل الرقي والتقدم ونشر العلم، لافتاً إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تخليد ذكر العلماء ممن أسهموا في صناعة الحضارة الإسلامية والعربية، إضافة إلى جهود جلالته من خلال "رسالة عمان" في تبيان وسطية الإسلام واعتداله وقيمه النبيلة.


واستعرض مكانة الإمام السيوطي ودوره العلمي الكبير ونشأته الذي توفي والده وهو في سن السادسة، وأَتم حفظ القرآن الكريم وهو دون الثامنة، ثم حفظ بعض الكتب في تلك السن المبكرة، مشيراً إلى أنه درس الحديث بالمدرسة الشيخونية، ثم تجرد للعبادة والتأليف عندما بلغ الأربعين، وأنجز قرابة 600 مؤلف في علوم القرآن والفقه والحديث والتفسير واللغة العربية.


من جهته، استذكر الواعظ علي الرفوع مناقب الأمام السيوطي الذي كان من أعلام القرنين التاسع والعاشر الهجريين وولد في القاهرة وتوفي رحمه الله سنة 1505 ميلادي.

 




 

 


 

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