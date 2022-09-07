الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي مواطن ثلاثيني، صباح الأربعاء، إثر الاعتداء عليه قبل نحو شهر، من قبل عدد من الأشخاص، في محافظة إربد، وفق مصدر أمني.



وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إنه ورد بيان إلى مديرية شرطة إربد، قبل نحو شهر، باعتداء عدد من الأشخاص، على آخر ثلاثيني، بأدوات راضة.



وأضاف أنه جرى نقل الثلاثيني إلى المستشفى في حينه، وإلقاء القبض على المعتدين، فيما قرر المدعي العام، توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

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