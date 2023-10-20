الامن العام يهيب بالمواطنين بعد اعمال شغب وتخريب صراف الي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ مجموعة من الأحداث وبحجج الاحتجاج وإيصال أصواتهم أقدموا على إشعال الإطارات وإلحاق الأضرار المادية بصراف آلي يعود لأحد البنوك في منطقة البقعة.



مؤكدا أنّ قوة أمنية عملت على التعامل معهم فيما بوشرت التحقيقات لإلقاء القبض على المتسببين بتلك الأفعال .



وتُهيب مديرية الأمن العام بالجميع بالالتزام بمظاهر التعبير السلمي عن الرأي وعدم القيام بأيّة أفعال من شأنها تعكير السلم العام أو تعطيل الحياة العامة وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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