الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-02-2021 10:22 م

الامن: تحرير 1670 مخالفة لاوامر الدفاع اليوم

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية كثفوا حملاتهم الامنية ورقابتهم لالتزام الأفراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية، وحرروا منذ صباح هذا اليوم 1670 مخالفة لاوامر الدفاع سواء بحق أفراد ممن ضُبطوا مخالفين لأوامر الدفاع وعدم ارتداء الكمامة او منشآت ومحال تجارية لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.
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مبينا انه ومنذ بداية هذا الاسبوع حررت 17558 مخالفة فردية لعدم ارتداء الكمامة و259 مخالفة لمنشاة ومحل تجاري .
 

 




 

 


 

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