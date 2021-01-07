الخميس 07-01-2021
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الخميس، 07-01-2021 09:06 ص

الامن : تفاصيل عملية اشتباك مسلح مع شخصين داخل مركبة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات امس حول حيازة شخصين داخل احدى المركبات لكميات كبيرة من المواد المخدرة في احدى مناطق البادية الشمالية حيث تمت متابعة تلك المعلومات والتأكد منها .
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واضاف الناطق الاعلامي انه جرى مداهمة المركبة باسناد من الفريق الخاص التابع للادارة حيث قام شخصان كانا داخل المركبة وفور مشاهدتهما للقوة الامنية باطلاق عيارات نارية باتجاههم وجرى تطبيق قواعد الاشتباك معهما لحين السيطرة عليهما وضبطهما وتبين اصابتهما وجرى نقلهما للمستشفى وهما قيد العلاج .

وتابع الناطق الاعلامي انه بتفتيش المركبة ضبط داخلها (60) كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدرة وسلاحٌ ناري اوتوماتيكي وكمية من العتاد وبوشر التحقيق.

 




 

 


 

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