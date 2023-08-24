الامن : هذه المخالفة قيمتها 500 دينار والحبس ووقف العمل برخصة القيادة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت مديرية الأمن العام عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة قيادة المركبة عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية، منذ بداية العام الحالي.



وأوضحت أن عقوبة مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات هو حجز المركبة لمدة لا تقل عن (24) ساعة ولا تزيد عن (30) يوم والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين وفق تعديلات قانون السير 2023.

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