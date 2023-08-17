مذكّرة تفاهم بين مديرية الأمن العام وجامعة مؤتة

الوكيل الاخباري - وقعت مديرية الأمن العام وجامعة مؤتة اليوم، في مبنى المديرية مذكرة تفاهم حول تعزيز أطر الشراكة في مجال الحفاظ على السلم المجتمعي، إذ وقع المذكرة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات.



وقال اللواء المعايطة إن مديرية الأمن العام تحرص على إدامة جسور التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية في المملكة، لا سيّما الأكاديمية والتربوية، وذلك إيمانا منها بأهمية أدوارها في رفع مستوى وعي الطلبة وأبناء المجتمع للتصدي للسلوكيات السلبية التي لا تألو المديرية جهداً في التعامل معها.



وأكّد مدير الامن العام أن الجامعات تلعب دورا كبيرا وتسهم بشكل واضح في التصدي للظواهر السلبية وتعزيز الأمن المجتمعي، من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة لتحصين الطلبة والمجتمع من مخاطر العنف والانحراف والكراهية والتطرف، ونشر مفاهيم الحوار والاعتدال والتسامح لديهم وقبول الآخر بالإضافة لمواجهة كل ما يؤثر على أمن المجتمع فكرياً وسلوكياً.مشيداً بدور جامعة مؤتة في مساندة جهود مديرية الأمن العام في هذا المجال.



وأشار اللواء المعايطة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس عمق العلاقة القائمة بين المديرية وجامعة مؤتة والممتدة من خلال كلية العلوم الشرطية وما تتضمنه من أشكال للتعاون الأمني والأكاديمي والتدريبي.

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