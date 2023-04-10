الامن وإدارة الأزمات يحذر من مخاطر الحالة الجوية

الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مخاطر الحالة الجوية التي من المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة بدءً من يوم غدٍ الاثنين.



ودعا المركز المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة وخطر حدوث العواصف الرعدية وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة الهطول المطري.

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