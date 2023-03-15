ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال كانون الثاني

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2023، بنسبة 72.4 بالمئة، لتبلغ نحو 786 ألف متر مربع، مقارنة مع 456 ألف متر مربع للشهر نفسه من العام الماضي.

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وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، ارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 45.3 بالمئة، لتبلغ 2126 رخصة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام، مقارنة مع 1463 رخصة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي نحو 704 آلاف متر مربع، مقارنة مع نحو 377 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 86.7 بالمئة.



وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي نحو 82 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 79 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 3.8 بالمئة.



ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي ما نسبته 89.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 10.4 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط 63.0 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 29.6 بالمئة، وإقليم الجنوب 7.4 بالمئة.



وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 64.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 35.4 بالمئة.



وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 508 ألف متر مربع خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي مقابل نحو 272 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 86.8 بالمئة.