الإثنين 13-03-2023
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تحذير من العواصف والسيول في الاردن

الإثنين، 13-03-2023 05:43 م

تحذير من العواصف والسيول في الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إلى ضرورة الحذر نظرا للحالة الجوية التي تؤثر على الأردن صباح الثلاثاء وتستمر حتى مساء الأربعاء ، ويرافقها هطولات مطرية غزيرة.
 
وحذر المركز من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة ، خطر العواصف الرعدية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق البادية، وخطر شدة سرعة الرياح في جنوب وشرق الأردن.

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