الأحد 24-09-2023
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الأحد، 24-09-2023 12:51 م

الامن يضبط مركبة على خط الجامعة الأردنية ..هذا ما عثر عليه !

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الوكيل الاخباري - ضبط العاملون في ادارة السير المركزية سائق حافلة ركاب عمومية على متنها 26 شخصا زيادة عن الحمولة المقررة، اضافة الى ان السائق غير مرخص قانونيا.

وقال مندوب إدارة السير المركزية ، الاحد، انه تم ضبط حافلة نقل ركاب متوسطة "باص كوستر" يعمل على خط سحاب الجامعة الأردنية يقوده سائق عن طريق الهوية الشخصية فقط ولا يحمل رخصة قيادة ومحملا في الحافلة 47 راكبا ، حيث تم ضبط السائق وتحويله الى الجهة الأمنية المختصة لإتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
 

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