الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 25-01-2024 10:10 م

الامن يكشف تفاصيل التعامل مع حقيبة مدرسية بعمان - شاهد الفيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بين الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام أن بلاغا ورد يوم الثلاثاء الماضي لمركز القيادة والسيطرة حول وجود حقيبة مدرسية ملقاة في احدى مناطق وسط العاصمة حيث تحركت على الفور الفرق المختصة من مديرية الأمن العام ، للتأكد من الحقيبة وما بداخلها .

وأضاف أنه لم يعثر بداخلها على أي شيء يشكل خطرا، وأن التعامل في مثل هذه الحالات يكون وفقا لإجراءات يتم اتباعها لأخذ الاحتياطات اللازمة في جميع الحالات المشابهة.

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