الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 25-01-2024 04:54 م

الامن العام للمواطنين : لا تقتربوا من هذه الأماكن يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل تأثر المملكة -بإذن الله- بمنخفض جوي يوم غد الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

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 ودعت مديرية الأمن العام الى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية التالية : 

●الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية 

● عدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الاقدام.

●التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار.

●الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر

● تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة. 

●  الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة المملكة عند الحاجة .

 

 

 




 

 


 

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