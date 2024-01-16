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الثلاثاء، 16-01-2024 07:08 م

تحذير أمني لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وردت في الآونة الأخيرة معلومات وشكاوي عن قيام أشخاص محتالين بجمع تبرعات من الراغبين بالتبرع لقطاع غزة بعد إيهامهم بأنّ تلك التبرعات ستصل كمساعدات إنسانية لغزة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم التعامل مع اربعة قضايا اثر ورود شكاوى ومعلومات للاجهزة الامنية والقي القبض على المتورطين بها واحالتهم للقضاء وتجري متابعة كل ما يرد من معلومات حول تلك الطرق الاحتيالية .

وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين وتجنباً لتعرّضهم للاحتيال بالتأكد من توجيه تبرعاتهم للجهات الموثوقة والمخوّلة بذلك لضمان وصول هذه التبرعات للأهل في غزة، وفي حال اشتباههم أو تعرّضهم لمثل اولئك الأشخاص ضرورة الإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد (911) .

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