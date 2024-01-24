الأمن العام ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين والمرتبطين بعصابات دولية

الوكيل الاخباري - أصدرت مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة بيانا نشرت خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.



وقال البيان الذي صدر مساء اليوم: إن جميع هؤلاء المطلوبين مسلحون ومصنفون بالخطرين جداً، وهم فارون من وجه العدالة وبحقهم أحكام غيابية صادرة عن محكمة أمن الدولة.



وأكّدت مديرية الأمن العام أن المطلوبين كافة ممن نشرت صورهم وتفاصيلهم ونشاطاتهم الجرمية يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية، ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه.



هذا وحذرت مديرية الأمن العام من التعامل مع أولئك المطلوبين الخطرين أو التستر عليهم وإيوائهم، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنيّة والإبلاغ عن أية معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية، انطلاقا من الحس الوطني بالمسؤولية والمساهمة في حماية المجتمع من شرورهم لإلقاء القبض عليهم لما يشكلونه من تهديد على الأمن الوطني وخطر كبير على المجتمع وسلامة أفراده.

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ونشرت المديرية أسماء وصور وتفاصيل ثمانية مطلوبين ممن يُعدون الأشد خطراً والأكثر نشاطاً جرمياً وتهديداً للأمن الوطني.



















