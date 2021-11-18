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الخميس، 18-11-2021 12:38 م

الانتهاء من دراسة اجور النقل العام تمهيداً لاجتماع النقل البري

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الوكيل الاخباري – تيماء عبيدات 

كشف مصدر ان اللجنة التي شكلتها هيئة تنظيم النقل البري لمراجعة اجور النقل انتهت من اعمالها تمهيداً لعرض الدراسة على مجلس ادارة الهيئة التي يرأسها وزير النقل وجيه العزايزة .

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واشار المصدر في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس ان الاجتماع الذي سيعقده مجلس ادارة الهيئة لبحث اجور النقل سيكون خلال الفترة المقبلة، حيث تعد هذه الدراسة نهاية كل عام لتحديد أجور النقل للعام المقبل، مع الاخذ بعين الاعتبار عوامل اقتصادية عدة أهمها التضخم وأسعار المحروقات.


وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة أجور النقل في شهر شباط من العام 2018 وبنسبة 10% ، فيما كشف المصدر ان اللجنة قامت بمراجعة أثر معدل التضخم والتغير على أسعار المحروقات لوسائط النقل العاملة على الديزل والبنزين للأعوام 2018 و2019 و2020.


وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر تشرين ثاني الحالي بمقدار 10 فلسات ليصبح 835 فلسا للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا للتر.

 

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