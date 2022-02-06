الاوبئة : لا يوجد ما يستدعي اتخاذ قرارات جديدة بشأن المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي ، إنه لا يوجد ما يستدعي اتخاذ قرارات جديدة بشأن المدارس ، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة تراقب عن كثب تطورات الوضع الوبائي، ومازال الحكم على الدوام مبكّرا .

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وقال إن تأجيل الفصل الدراسي الثاني إلى 20 الشهر الحالي يأتي حماية للطلبة كون المتحور أوميكرون يصيب هذه الفئة العمرية.



واشار انه بقي للموعد المقرر لعودة الدراسة أسبوعان، والوضع الوبائي يشير إلى أننا قريبون من الذروة، والمؤمّل أن نصل إلى وضع يمكننا التعايش معه.



وتوقّع حجاوي أن يتغير شكل المنحنى الوبائي هبوطا بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مشددا على أهمية تطبيق البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه في المدارس.