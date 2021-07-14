الاوقاف تواصل فعاليات مبادرة التماسك المجتمعي بالمفرق

الوكيل الاخباري -

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واصلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تنظيم فعالياتها المتعلقة بمبادرة"التماسك المجتمعي" اليوم الأربعاء في محافظة المفرق والبادية الشمالية.وقال مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والارشاد مدير الوعظ والإرشاد الشيخ أسماعيل الخطبا إنه استمرارا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها مديرية الوعظ في وزارة الأوقاف في المحافظات وبالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتأهيل الائمة والوعاظ انطلق اليوم اللقاء السابع في محافظة المفرق والبادية الشمالية بعنوان "الحب المؤبد لآل بيت النبي محمد صل الله عليه وسلم".