الوكيل الاخباري - أقيم في البترا اليوم السبت، حفل افتتاح "البترا مدينة الثقافة الأردنية للعام 2022" الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار.



وأشارت النجار خلال كلمة القتها إلى أن البترا تعتبر نافذة سياحية وحضارية وطنية لتقديم المنتج الثقافي والفني للعالم لما لها من حضور عالمي يتميز بارث حضاري وانساني محط أنظار العالم اجمع.



وبينت النجار أن اختيار البترا مدينة الثقافة الأردنية للعام 2022 يأتي في اطار تعزيز الشراكات الفاعلة لخدمة القطاع الثقافي وتمكين المؤسسات الثقافية في البترا ومحيطها من فعل ثقافي مستدام.

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