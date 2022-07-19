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الثلاثاء، 19-07-2022 08:29 ص

البحث الجنائي: القبض على شخص قتل فتاة وأخفى جثتها في الزرقاء

الأمن العام


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وردت معلومات مساء امس للبحث الجنائي حول قيام احد الاشخاص بقتل فتاة واخفاء جثتها داخل احد المحال التجارية في محافظة الزرقاء. 

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وأكَّد الناطق الاعلامي انه فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها ، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه والقاء القبض عليه .


وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل احدى الفتيات اثر خلافات بينهما وانه قام بضربها بواسطة أداة راضة اثناء وجودها داخل محله التجاري مما ادى الى وفاتها،إذ قام باخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان .


مضيفاً بأنه تم التوجه للمحل التجاري وبدلالته عثر على جثة الفتاة وجرى تحويلها للطب الشرعي وما زال التحقيق جارياً.


 




 

 


 

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