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السبت، 21-05-2022 04:46 م

البحوث الزراعية يبحث التعاون مع اتحاد الفلاحين العرب

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، والأمين العام لاتحاد الفلاحين التعاونيين الزراعيين العرب خالد خزعل، اليوم السبت، سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

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وأكد حداد، خلال لقائه خزعل بحضور وفد من الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، أهمية تعزيز التعاون والتشبيك بين الدول العربية في المجالات الزراعية، لا سيما المتعلقة بتوظيف مخرجات البحث العلمي، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الزراعية.


واطلع الوفد على نشاطات مركز البحوث الزراعية، وأهم برامجه لنقل التكنولوجيا، وتأهيل المهندسين الزراعيين، والمزارعين وتدريبيهم على تقنيات الزراعة الحديثة خاصةً في ظل تحديات بيئية ومناخية يواجهها العالم في مجالات: المياه، والطاقة، والتغير المناخي.


من جهته، أبدى خزعل إعجابه بتجربة الأردن في البحث العلمي المتعلق بتطوير المنظومة الزراعية من خلال إدخال محاصيل زراعية متكيفة مع التغير المناخي وذات قيمة اقتصادية عالية، وتشجيع المزارعين على تبني تقنيات حديثة ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب الاهتمام ببراءات الاختراع والأفكار الريادية عبر حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز.


وأشاد بالتقدم الذي حققه مركز البحوث الزراعية والتطور اللافت في مختبراته وبنيته التحتية رغم من شح الموارد وتداعيات جائحة كورونا، ما عزز من مكانة المركز في أن يكون وجهةً للمزارعين ليس في الأردن فحسب، بل في جميع الدول العربية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد المركز كأحد مراكز تأهيل وتدريب الزراعيين التعاونيين العرب من خلال اتحاداتهم.


من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، إلى اعتزاز الاتحاد بتطور خدمات مركز البحوث غير المسبوق، خاصة الخدمات المخبرية المجانية التي يقدمها المركز للمزارعين، مشددا على أهمية الزيارة في تعزيز التعاون المشترك، وبناء شراكات مع جهات دولية ومنظمات مانحة للاستفادة من خبرات كوادر المركز الفنية، وتسخيرها لخدمة المزارعين.

 




 

 


 

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