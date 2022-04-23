حجوزات فنادق البحر الميت والعقبة في العيد تصل إلى 96%

الوكيل الإخباري - كشفت جمعية الفنادق الأردنية عن وصول نسب حجوزات الفنادق خلال عطلة عيد الفطر في البحر الميت والعقبة إلى 96% من إجمالي عدد الغرف الفندقية.

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وقالت الجمعية في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن نسب الحجوزات في فنادق العقبة والبحر الميت تتراوح بين 90%- 96%، فيما كانت نسب الحجوزات في فنادق العاصمة عمّان والبتراء 85% -87%.



واعتبرت الجمعية أن الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ساهمت في زيادة نسب الحجوزات والإشغالات في عطلة العيد بخلاف ما كان خلال العامين الماضيين إثر الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا.



وأشارت إلى أن نسب إشغال فنادق البحر الميت منذ بداية شهر رمضان المبارك ولغاية اليوم السبت وصلت الى 38%، فيما تراوحت نسب الإشغال لفنادق البتراء والعاصمة عمان بين 45%-47% لذات الفترة.



وتوقعت الجمعية تحسن نسب الحجوزات وإشغالات الفنادق خلال أشهر الصيف لما يتمتع به الأردن من طقس مناسب للسياحة والسفر وخاصة في ظل الإجراءات التخفيفية.



وكانت الحكومة أعلنت في آذار الماضي، إجراءات تخفيفية أبرزها إلغاء فحص PCR للقادمين إلى الأردن، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات، وإلغاء الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، كما سُمح بعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.