البدء بإجراء عمليات تبديل المفاصل في مستشفى الملك طلال العسكري

الوكيل الاخباري - بتوجيهات من مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب يوسف زريقات، بدأ مستشفى الملك طلال العسكري بمحافظة المفرق، يوم أمس الاثنين، بإجراء عمليات تبديل المفاصل.



وقال مدير المستشفى، العقيد الطبيب حاتم الزعبي، إن الهدف من إجراء عمليات تبديل المفاصل في المستشفى التخفيف من لائحة الانتظار ومواعيد المرضى لعمليات تبديل المفاصل ولعدم الحاجة إلى تحويلهم.



وأكد تسخير إمكانات المستشفى كافة لإجراء عمليات تبديل المفاصل بشكل دوري ومنتظم لتغطية شريحة كبيرة من المرضى في المفرق، للوصول إلى الرعاية الصحية المنشودة.



وأشار رئيس اختصاص جراحة العظام، الرائد الطبيب حامد السرحان، إلى أن هذه العمليات سوف تجرى بشكل دوري في المستشفى مما سينعكس إيجاباً على تخفيف معاناة المرضى وعلاجهم داخل المستشفى.

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