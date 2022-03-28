البدء باستقبال طلبات التظلمات لبرنامج الدعم النقدي الموحد

الوكيل الاخباري - قال مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، إن الصندوق بدأ باستقبال طلبات التظلمات إلكترونيًا للأسر التي لم تستفد من برنامج الدعم النقدي الموحد.



وأضاف الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية لـ(بترا) اليوم الاثنين، أنه بإمكان أرباب الأسر تقديم طلب التظلم على الرابط ( https://takaful.naf.gov.jo )، ورفع الوثائق والمعلومات الصحيحة ليتم دراسة التظلم مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الاجراء المناسب، وفي حال رفض الطلب يتم إظهار السبب.



وذكر الضمور، أن باب استقبال التظلمات سيبقى مفتوحًا حتى نهاية شهر نيسان، موضحا ان عدد الأسر التي تقدمت لبرنامج الدعم النقدي الموحد بلغ نحو 412 ألف أسرة، فيما يبلغ عدد الأسر التي ستستفيد من البرنامج نحو 120 ألف أسرة.

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