البدء بمراجعة سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني

الوكيل الإخباري

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- اجتمع رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة اليوم الأربعاء، عبر تقنية (زووم) مع ممثلين اليونسكو في باريس وبيروت وعمان تمهيدا لبدء تنفيذ مشروع مراجعة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في المملكة بهدف النهوض بالقطاع وفقا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.وتركز المراجعة على تقييم وتحليل نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الحالي في الأردن خاصة في ظل التأثير الناجم عن جائحة كورونا، والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ينطوي عليها، وتمكين الهيئة من إدارة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، وضبط التشتت في هذا القطاع، وتفعيل دور القطاع الخاص في حوكمته من خلال تمكين مجالس المهارات القطاعية، ما يسهم في تعزيز نظام التعليم والتدريب التقني والمهني ومعالجة قضايا البطالة في الأردن، وتحسين التنسيق والحوار مع الوزارات التنفيذية والشركاء الرئيسيين العاملين في هذا المجال.واتفق المشاركون في الاجتماع على إطار زمني لتنفيذ المراجعة الشاملة المتوقع الانتهاء منها في شهر نيسان المقبل، والتي ستكون إطارا لتصميم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تحديات التعليم والتدريب التقني والمهني، ودعم تمكين الشباب والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحليل حوكمة القطاع ودور ومسؤوليات أصحاب المصلحة في هذا القطاع؛ مثل وزارات التربية، والعمل، والتعليم العالي، والقطاع الخاص، ومجالس المهارات القطاعية، ومزودي التدريب.