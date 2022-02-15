البدور: الأردن قد يدخل في موجة خامسة إذا ظهرت طفرات جديدة

الوكيل الإخباري - كشف رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور سيناريوهات دخول الأردن في موجة جديدة من فيروس كورونا.

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وقال البدور لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن قد يدخل في الموجة الخامسة مباشرة إذا ما ظهرت طفرة جديدة وقد تكون أشد أو أقل حدة من الطفرة السابقة.



وأضاف أنه إذا لم تظهر طفرة جديدة للفيروس فإن الأمر قد يستغرق شهورا طويلة للدخول بها، عدا عن كون المواطنين المتعافين لديهم مناعة بسبب الإصابة بالمتحور "أوميكرون".



وتابع أن فترة دخول الأردن للموجة الثالثة استغرقت نحو 4-5 أشهر من موعد الموجة الثانية، فيما دخل الموجة الرابعة "الحالية" مباشرة وخلال استمرار الموجة الثالثة وذلك بسبب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".



وأشار البدور إلى أن تأثير ارتفاع الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية العالية غير مؤثر على أعداد الدخولات إلى المستشفيات والوفيات إذا أن الدخولات لا تتعدى 1 بالمئة، فيما لا تتعدى نسبة الوفيات بالفيروس 1 بالألف.



وبيّن أن غالبية الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات ومضت فترة 6 أشهر على الجرعة الثانية لا يتمتعون بالحماية الكاملة، لأن فعاليتها تقل بعد هذه الفترة.



ودعا البدور المواطنين إلى الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة "المعززة" لتوفير حماية أكبر ضد الفيروس ومتحوراته.

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