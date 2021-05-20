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الخميس، 20-05-2021 12:39 ص

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه فلسطين

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الوكيل الاخباري - ثمن البرلمان العربي مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
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وخلال جلسة طارئة للبرلمان العربي حول الاوضاع في فلسطين بناء على دعوة رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، وعقدت على مستوى الأعضاء في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: نثمن مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، ونثمن مواقف جلالته صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في تقديم المساعدات الطبية ورعاية المقدسات في مدينة القدس.

 




 

 


 

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