السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 27-05-2023 06:50 م

البرلمان العربي يدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

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 الوكيل الاخباري - دان البرلمان العربي تعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وأكد البرلمان العربي مجددا رفضه لأشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، داعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

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ودعا البرلمان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية.

 

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