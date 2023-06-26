البرنامج الأردني لسرطان الثدي يعقد اجتماعا لمكافحة المرض

الوكيل الاخباري - عقد البرنامج الأردني لسرطان الثدي وهو أحد برامج مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اجتماع التحالف العربي لمكافحة سرطان الثدي.



ويضم التحالف 16 جمعية متخصّصة في مجال مكافحة سرطان الثدي من عدة دول عربية تشمل السعوديّة، والإمارات، والعراق، والكويت، وسلطنة عُمان، وفلسطين، والأردن، وليبيا، ولبنان، وموريتانيا، واليمن، وقطر، وذلك بالتزامن مع ختام المؤتمر الإقليمي الثاني لسرطان الثدي.



ووفقا لبيان البرنامج، اليوم الإثنين، هدف الاجتماع إلى بناء استراتيجية عربية مشتركة في مكافحة سرطان الثدي، حيث تمّت مناقشة الإنجازات التي حققها أعضاء التحالف على مدار السنوات الماضية، وتسليط الضوء على الأهداف المستقبلية وخطة العمل في هذا المجال.

اضافة اعلان