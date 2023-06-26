الإثنين 26-06-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

اتخاذ الاستعدادات لاستقبال العيد في الطفيلة

اتفاقية لإنشاء حاضنة تكنولوجية بجامعة اليرموك

الاحتفال بإشهار كتاب جلنار لعدد من المواهب الشبابية الأردنية والسعودية

جائزة جديدة في مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بدورته المقبلة

ضعف الحركة الشرائية في إربد رغم قرب حلول عيد الأضحى

البرنامج الأردني لسرطان الثدي يعقد اجتماعا لمكافحة المرض

المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لطلبة فلسطينيين

إطلاق اسم الطفلة بيلسان على ميدان في اربد

دورة تدريبية في الحساب الذهني بمركز شابات جديتا

الإثنين، 26-06-2023 05:54 م

البرنامج الأردني لسرطان الثدي يعقد اجتماعا لمكافحة المرض

r


الوكيل الاخباري - عقد البرنامج الأردني لسرطان الثدي وهو أحد برامج مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اجتماع التحالف العربي لمكافحة سرطان الثدي.

ويضم التحالف 16 جمعية متخصّصة في مجال مكافحة سرطان الثدي من عدة دول عربية تشمل السعوديّة، والإمارات، والعراق، والكويت، وسلطنة عُمان، وفلسطين، والأردن، وليبيا، ولبنان، وموريتانيا، واليمن، وقطر، وذلك بالتزامن مع ختام المؤتمر الإقليمي الثاني لسرطان الثدي.

ووفقا لبيان البرنامج، اليوم الإثنين، هدف الاجتماع إلى بناء استراتيجية عربية مشتركة في مكافحة سرطان الثدي، حيث تمّت مناقشة الإنجازات التي حققها أعضاء التحالف على مدار السنوات الماضية، وتسليط الضوء على الأهداف المستقبلية وخطة العمل في هذا المجال.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي 2

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

الطفيلة 2

اتخاذ الاستعدادات لاستقبال العيد في الطفيلة

7

اتفاقية لإنشاء حاضنة تكنولوجية بجامعة اليرموك

rrr

الاحتفال بإشهار كتاب جلنار لعدد من المواهب الشبابية الأردنية والسعودية

rrrrrrrr

جائزة جديدة في مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بدورته المقبلة

rrrrr

ضعف الحركة الشرائية في إربد رغم قرب حلول عيد الأضحى

أخبار متعلقة
6202321151048659190103

المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لطلبة فلسطينيين

6202311174145488591131

التوثيق الملكي يعيد إصدار كتاب "فاكهة الخِوان في نظم أعلى دُرَر البيان"

62023611925198293131

مذكرة تفاهم بين جهد وفينكا الأردن للتمويل الأصغر

5

الأميرة غيداء تفتتح أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للبرنامج الأردني لسرطان الثدي

5

مؤتمر أردني إيطالي يناقش التعاون في مجال الرعاية الصحية

main_image647b5d5d83de8

وفاة شاب اردني في أمريكا بأزمة قلبية