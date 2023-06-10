مذكرة تفاهم بين جهد وفينكا الأردن للتمويل الأصغر

الوكيل الاخباري - وقع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وفينكا الأردن للتمويل الأصغر، مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ أهدافهما المتعلقة بدعم المجتمعات المحلية والمساهمة في تنميتها الاقتصادية.



وبموجب الاتفاقية، التي وقعتها المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، والمدير التنفيذي لفينكا الأردن عبد القدير ساتروف، اليوم السبت، في معهد الملكة زين الشرف التنموي بالهاشمي في عمان، يتعاون الطرفان في دعم وتمويل المبادرات الإنتاجية والشركات والمشاريع الصغيرة في مختلف مناطق المملكة من خلال القروض الميسرة.

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وقالت الداغستاني، إن المذكرة تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها "جهد" كمؤسسة وطنية رائدة في المساهمة بتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال زيادة المشاركة الاقتصادية للأفراد والمرأة بشكل خاص في سوق العمل.



وأضافت أن المذكرة تعكس اهتمام الجانبين في التخفيف من حدة الفقر، والتمكين الاقتصادي لمختلف فئات وشرائح المجتمع، ودعم وتمويل رواد ورائدات الأعمال، مشيرة في هذا الإطار الى الخبرة الكبيرة لـ"جهد" والممتدة لسنوات في التعامل مع المجتمعات المحلية ومعرفة احتياجاتها وسبل تنميتها.



وعرضت الداغستاني خلال توقيع الاتفاقية، لدور "جهد" في دعم وتحقيق التنمية المجتمعية والبشرية والاقتصادية للأردنيين وغير الأردنيين من خلال تدخلات وبرامج ينفذها عبر شبكة مراكزه الـ51 المنتشرة في محافظات وألوية المملكة، وتشمل مراكز التوظيف، والمراكز الرقمية النسائية، ومراكز الدعم المجتمعي، ومختبرات الابتكار، وصولا الى توفير سبل العيش المستدام وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحياة العامة.



وأوضحت أن "جهد" يسعى بشكل مستمر إلى تطوير وضمان استمرار تدخلاته بأساليب مبتكرة، والتحول من المساعدات الطارئة الى تدخلات تعزز الاعتماد على الذات، وتطوير قدرات الفئات المستهدفة في تطوير مشروعاتها والتوسع فيها؛ بما يعود بالفائدة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.

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