التوثيق الملكي يعيد إصدار كتاب "فاكهة الخِوان في نظم أعلى دُرَر البيان"

الوكيل الاخباري - أعاد مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، إصدار كتاب "فاكهة الخِوان في نظم أعلى دُرَرِ البيان" للمرحوم العلّامة المحقق الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي.



وأوضح المركز في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الكتاب سبق وأن صدر في عام 2014، وحقَّقَه وعَلَّق عليه الدكتور بشار عواد معروف.



وبين أن الكتاب تناول مبادئ علم البيان والبلاغة العربيَّة من المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة، ويعد كنزا معرفيا للمهتمين والباحثين في أمور اللغة العربية، ومرجعا مهما تزخر به المكتبة العربية.

اضافة اعلان