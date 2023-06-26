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الإثنين، 26-06-2023 05:49 م

المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لطلبة فلسطينيين

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الوكيل الاخباري - اختتم المجلس التمريضي الأردني، بالتعاون مع المستشفيين الإسلامي، والتخصصي، اليوم الاثنين، دورة تدريبية لطلاب بكالوريوس تمريض صحة البالغين المستوى الأول والمستوى الثاني والنسائية، بالجامعة العربية الأميركية في فلسطين.

وقال أمين عام المجلس التمريضي الدكتور هاني النوافلة، إن التدريب يأتي تنفيذا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها الجامعة العربية الأميركية مع المجلس؛ لتطوير وتأهيل طلاب كلية التمريض في الجامعة.

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