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الأحد، 28-11-2021 02:10 م

البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

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الوكيل الاخباري- طرح البريد الأردني، إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية للبيع للجمهور اعتبارا من الاثنين، حسب الناطق الإعلامي باسم البريد زهير العزة.

وقال العزة، الأحد، إنّ الإصدارات تتضمن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، ويتكون من 4 طوابع يحتوي كل (شيت) على 10 طوابع وقيمة كل فئة 50 قرشا، والقيمة الإجمالية للإصدار تبلغ دينارين، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين ونصف مع مجموعة الطوابع.

وتتضمن الإصدارات "الأردن من الجو" ويتكون من 6 طوابع بشكل (ميني شيت) وبقيمة 2.40 دينار، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 2.90 دينار مع مجموعة الطوابع، و"الباقورة والغمر" ويتكون من 4 ويحتوي كل (شيت) على 10 طوابع وبقيمة دينارين، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 2.50 دينار مع مجموعة الطوابع.

يشار إلى أنه يمكن الحصول على الطوابع والمواد المتعلقة بها من قسم الطوابع في مبنى البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مديرية بريد العاصمة من خلال مكاتب بريد جبل عمّان، بريد اللويبدة، بريد وسط البلد، بريد مكة مول، بريد العبدلي، بريد البيادر ومحافظة إربد من خلال مكتب بريد إربد المركزي.

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