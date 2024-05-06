رابط أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي 2024

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت وزارة التربية والتعليم ارقام جلوس طلبة الثانوية العامة لهذا العام .

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واهابت الوزارة بالمشتركين بضرورة التدقيق في البيانات المدرجة في بطاقات الجلوس الإلكترونية والتأكد من صحتها ،وفي حال وجود أي خطأ في البيانات، يجب على المشترك إرسال طلب لتصحيح الخطأ في الخانة المخصصة على نفس الصفحة.

للحصول على رقم الجلوس، ينبغي للمشترك أن يقوم الطالب بإدخال رقمه الوطني وتاريخ ميلاده. كما يحتاج إلى اختيار اسم القاعة التي يريد أن يجلس فيها خلال الامتحان والتعرف على موقعها الجغرافي. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري التحقق من صحة المباحث التي تم تسجيلها في طلب الاشتراك.

للدخول الى موقع ارقام الجلوس : انقر هنا .