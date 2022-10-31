البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني، إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2022، للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء الأول من تشرين الثاني.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة، في بيان، اليوم الاثنين، إن الإصدار بعنوان الطابع العربي الموحد، ويتكون من "شيتات" يحتوي الشيت على عشرة طوابع، وتبلغ قيمة كل فئة دينارا وعشرين قرشا، والقيمة الإجمالية للشيت الواحد تبلغ 12 دينارا، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة تبلغ دينارا وسبعين قرشا مع مجموعة الطوابع، وبوست كارد بقيمة تبلغ دينارا وخمسة وأربعين قرشا مع الطوابع.



وأوضح العزة أنه بإمكان الراغبين الحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى توفر طوابع هذا الإصدار في مديرية العاصمة في المكاتب البريدية التالية: جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، مكة مول، العبدلي، وفي مديرية اربد المركزي، ومأدبا المركزي، والعقبة المركزي، وجرش المركزي.