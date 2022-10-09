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الأحد، 09-10-2022 03:42 م

تنظيم الاتصالات تحتفل باليوم العالمي للبريد

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الوكيل الإخباري-  احتفلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الأحد، باليوم العالمي للبريد، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

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وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، أنّ موضوع الاحتفال لهذا العام جاء بعنوان " البريد في خدمة كوكبنا" والذي يوضّح أهميّة الخدمات المقدمة في قطاع البريد، ويشير إلى حجمَ التحديات التي نعيشها في ظلّ التقدّم العلمي الذي يحمل في جانبه السلبي كثيراً من المخاطر التي باتت تُشكّل تهديداً حقيقياً للبيئة والمناخ.


وأشار بحضور ممثلين عن مشغلي خدمات البريد في المملكة، إلى الدور المحوريّ الذي ينهضُ به قطاع البريد في تعزيز العلاقات الإنسانية، وتسهيل سبل التواصل بين البشر.


وأوضّح أنّ التحديات البيئية والمناخية تضع على عاتق الجهات المختّصة في دول العالم، والجهات المعنية بشؤون البريد، مسؤولية البحث عن سُبلٍ للحدّ من حجم الضرر الذي يقع على كوكب الأرض جرّاء تزايد النشاطات البشرية، لا سيّما بالنسبة للأجيال المقبلة.


من جهته، استعرض رئيس وحدة تنظيم قطاع البريد في الهيئة، سهم الطراونة، الأدوار الأساسيّة المنوطة بالهيئة في مجال تنظيم قطاع البريد في المملكة، موضّحاً حجم التطوّر الذي طرأ على هذا القطاع، لافتا إلى أن شركات البريد العاملة في السوق الأردني بلغت 203 شركات، منها 192 شركة محلّية، و11 دولية، بالإضافة إلى شركة البريد الأردني.


وقدّم رئيس قسم الاستدامة في شركة أراميكس جلوبال، راجي حتّر، عرضا عن تجربة الشركة في تعزيز نموذج الأعمال المستدامة، والتي كشفت عددا من الفرص الواعدة التي يمكن الاستفادة منها على نطاق واسع نحو التأسيس لخدمات بريدية أكثر استدامة، وأقل تأثيرا على البيئة والمناخ.


واشتمل الحفل على إجراء تجربتين رائدتين لتقديم خدمات توصيل أكثر فاعلية وأقل ضرراً على البيئة، إحداهما تجربة توصيل الطرود عن طريق الروبوت، والثانية استلام الطرود عن طريق خزائن ذكية.


وعلى هامش الحفل، نظّمت الهيئة معرضا لمجموعة من الشركات العاملة في قطاع البريد، والتي قدمت نماذج من خدماتها وطرق الاستفادة منها.

 




 

 


 

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