البريد يوشح إصدارا من الطوابع التذكارية بمناسبة المشاركة بمعرض جدة 2024

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة البريد الأردني، توشيح إصدار جديد من الطوابع التذكارية لعام 2024 بعنوان "معرض جدة 2024" بمناسبة مشاركة البريد الأردني في معرض جدة الدولي الخامس للطوابع والعملات، وذلك من الفترة 31 كانون الثاني الحالي حتى 5 شباط المقبل.

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وبحسب بيان للشركة، اليوم الاثنين، يتكون الإصدار من طابع واحد هو طابع متحف الخط الحديدي الحجازي لعام 1999 فئة (300 فلس) وتم إعادة توشيحه بفئة جديدة بمبلغ دينار واحد وقيمة المجموعة أيضا دينار واحد.



ويمكن للراغبين في الحصول على الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل.