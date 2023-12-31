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الأحد، 31-12-2023 01:30 م

طوقان: إنتاج 800 طن سنويا من الكعكة الصفراء لتشغيل محطة الطاقة النووية في الأردن

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الوكيل الإخباري - نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اليوم الأحد، ندوة للتعريف بنشاطات هيئة الطاقة الذرية الأردنية وإنجازاتها.

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وقال رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان إن الهيئة تعمل على الدوام لتحقيق إنجازات نوعية في برامجها المتطورة وتدريب الكفاءات من خلال إيفاد العاملين بدورات تدريبية، والحصول على مؤهلات علمية عالية متقدمة في العلم النووي، وتطمح إلى أن يكون الأردن المركز الرئيس على صعيد الإقليم في نوعية الكفاءات والكوادر المدربة على أنشطة وبرامج العلم النووي.


وأضاف إن مشاريع البرنامج النووي الأردني تتمثل بمحطة الطاقة النووية الأردنية، وتطوير الموارد البشرية الذي يتضمن المنظومة النووية دون الحرجة، والمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، ومركز السنكروترون، ومشروع اليورانيوم.


وأشار إلى أن المفاعـل النووي يلعب دورا أسـاسيا في بنـاء وتأهيل وتدريب أجيـال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين، ويستخدم لإنتاج نظائر مشعة طبية وصناعية.


وعرض المخطط التوضيحي للمفاعل النووي للبحوث والتدريب والنظائر المشعة التي ينتجها، ومنها نظير اليود (I-131) الذي يستخدم في علاج وتشخيص سرطان الغدة الدرقية، وعلاج سرطان الكبد.


وبين أن شركة تعدين اليورانيوم الأردنية التي أنشئت عام 2013 تتولى إدارة مشروع اليورانيوم في وسط الأردن، وعملت على استكشاف وتطوير المعالجة المثلى لخام اليورانيوم على نحو قاد إلى تطوير مصنع ريادي لإنتاج الكعكة الصفراء، وتعمل كذلك على دراسة جدوى اقتصادية وصولا لإنتاج الكعكة الصفراء من الخامات في منطقة وسط الأردن، وإنشاء مصنع تجاري قادر على إنتاج نحو (400) طن من الكعكة الصفراء سنوياً، لإنتاج (800) طن سنوياً من الكعكة الصفراء لاستخدامها كوقود لمحطة الطاقة النووية في الأردن، ولتصدير الفائض إلى دول أخرى في الإقليم.


وأوضح أهمية احتفاظ الأردن من خلال الهيئة بحق تخصيب اليورانيوم بنسب متدنية لاستخدامه كوقود مستقبلي لمحطات الطاقة النووية الأردنية باعتباره ثروة وطنية استراتيجية.


ولفت إلى إنشاء مركز السنكروترون (SESAME) كأول مركز عالمي للتميز في البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إنجاز دراسات تتعلق بمشروع المحطة النووية الأردنية.


وتحدث أمين عام الهيئة الدكتور أحمد الصبّاغ عن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مختلف مديرياتها وأقسامها ومرافقها لمختلف القطاعات في المجال الإشعاعي.


وقالت عميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتورة حنان النمري إن المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب الذي تحتضنه الجامعة يقدم لطلبة برنامج البكالوريوس في الهندسة النووية تدريبا متميزاً أثناء الدراسة وبعدها.


وأضافت إن المنظومة النووية الأردنية دون الحرجة أنشئت في قسم الهندسة النووية لغايات التعليم والتدريب والبحث العلمي، ولتتيح الفرصة لطلاب برنامج الهندسة النووية لإجراء التجارب في مجال فيزياء المفاعلات النووية.


واشتملت الندوة على معرض مفتوح لمرافق الهيئة، والخدمات والمشاريع التي تقدمها الهيئة.


وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم خلال لقائه رئيس الهيئة، أهمية بناء الشراكات والتعاون بين الهيئة والجامعة، ولا سيما أن الجامعة هي الوحيدة في الأردن التي تدرس تخصص الهندسة النووية.

 




 

 


 

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