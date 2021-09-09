البستنجي: تجار المنطقة الحرة لا علاقة لهم بتزوير بيانات المركبات

الوكيل الإخباري - استهجن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي ما تناقلته بعض مواقع إخبارية من تقارير تسيء لتجار المنطقة الحرة الأردنية بشكل يضر بمصلحتهم.

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وقال البستنجي في البيان الذي أصدره، إن المنطقة الحرة يتواجد فيها اكثر من الفي معرض، في حين يتم التخليص على اكثر من 6000 مركبة شهريا، مؤكدا أن السمعة الإيجابية للمنطقة الحرة الأردنية تتخطى حدود المملكة إلى الدول المجاورة.



وأعاد التأكيد على أن تجار المنطقة الحرة لا علاقة لهم بتزوير بيانات المركبات كما ذكر تقرير إخباري لأحدى المواقع الإخبارية، وإنما هنالك بعض 'ضعاف النفوس' يقومون بنشر إعلان عن مركبة يقل ثمنها عن السعر الحقيقي بنسبة تتراوح من 20 الى 30 بالمئة بهدف تضليل المشتري و دفعه لشراء المركبة، ليتبين فيما بعد إن هذه المركبة واقعة تحت الحجز الجمركي أو غير ذلك من المشاكل.



وبهذا الخصوص، دعا المواطنين الى التأكد من المركبة المراد شراؤها من خلال إصدار التقرير الفني عن حالتها ووضعها القانوني والتأكد من أن التخليص عليها لدى المنطقة الحرة الزرقاء كان ضمن المدة التي تم معاينة المركبة فيها والبدء بإجراءات التخليص.



واكد على ان ابواب هيئة مستثمري المناطق الحرة مفتوحة لاستقبال أي شكوى ترد إليها، في حين أن الهيئة بالوجه المقابل لن تسمح بالإساءة لسمعة المنطقة الحرة وتجّارها، محتفظة بحقها القانوني.