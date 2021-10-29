البطران: الأمن السيبراني سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل

الوكيل الاخباري– قال مدير عام شركة معرض سوفكس الأردن العميد المهندس أيمن البطران، إن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في المرحلة المقبل.

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ودعا أولياء الأمور، إلى عدم توجيه أبنائهم إلى التخصصات التي تعاني من شح بفرص العمل، وأن يوجهوهم في اتجاه الذكاء الاصطناعي.



عن مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول، أكد البطران أن ولي العهد كان مثمنا لهذه الفعالية، ولسموه دور كبير في رعاية هذا المؤتمر.



وقال، “ظهرت خلال الجائحة الحاجة للتطبيقات الذكية لتسهيل الأعمال، وهناك اهتمام على مستوى عال في الدولة في هذ المجال”.



وبين ضرورة توجيه الاهتمام لهذا المجال وإعطاء الشباب النشطين فرصة لمعرفة ما توصل إليه العالم وفرصة لتبادل الخبرات مع الآخرين”.