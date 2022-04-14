الاوقاف: 3500 شخص سجلوا للحج خلال اليوم الأول للتسجيل

الوكيل الإخباري - قال المدير العام لدائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مجدي البطوش، الخميس، إن عدد الذين سجلوا التسجيل الأولي إلكترونيا لأداء فريضة الحج خلال اليوم الأول للتسجيل بلغ 3500 مسجل.



وأضاف البطوش، في تصريحات تلفزيونية، أن عملية التسجيل الإلكتروني للحج تمت خلال اليوم الأول دون أي إشكالات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، ولم يرد أي شكاوى فنية خلال عملية التسجيل التي تنتهي الخميس 21 نيسان.



وبدأ أمس الأربعاء، عملية التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 2022 للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.

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